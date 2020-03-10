ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الكويت إلى 69 شخصاً

ومن المقرر أن يستضيف مجلس الأمة الكويتي ، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، لبحث انتشار فيروس "كورونا" في البلاد والاطلاع على كافة التطورات في هذا الشأن.