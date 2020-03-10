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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 12:17
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الكويت إلى 69 شخصاً
ومن المقرر أن يستضيف مجلس الأمة الكويتي ، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء، صباح خالد الحمد الصباح، لبحث انتشار فيروس "كورونا" في البلاد والاطلاع على كافة التطورات في هذا الشأن.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
849510
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