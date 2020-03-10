تدشين مستشفى ميداني للحرس الثوري في شمال غرب إيران

وقال العميد حبيب شهسواري خلال مراسم افتتاح مستشفى الشهيد باكري الميداني ،اليوم الثلاثاء: ان هذا المستشفى الميداني تم تدشينه من اجل اسناد ومساعدة جامعة العلوم الطبية والخدمات الصحية والعلاجية بمحافظة اذربايجان الغربية.



واضاف: ان هذا المسشتفى يضم 200 سرير ومختبر للتحاليل واقسام طبية ومختبرات تخصصية.



واكد قائد فيلق الشهداء ان جميع الامكانيات والمراكز الطبية التابعة للحرس الثوري بمحافظة اذربايجان الغربية ومن بينها مستشفى عارفيان ومستشفى الشهيد باكري وضعت تحت تصرف المواطنين.



واكد شهسواري ان الحرس الثوري يقف الى جانب سكان المحافظة حتى القضاء على فيروس كورونا.