الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 13:01

إجراء جديد في مطار دمشق الدولي للكشف عن كورونا

إجراء جديد في مطار دمشق الدولي للكشف عن كورونا
وقال منصور إنه تم تركيب جهاز مسح حراري في مطار دمشق الدولي، للكشف على القادمين عبر المطار.

ولفت إلى أن هذا الجهاز تم تقديمه كمنحة من منظمة الصحة العالمية ووضع في مكان يتيح فحص جميع المسافرين ، وهو يكشف عن وجود ارتفاع حرارة بسرعة وبشكل أكثر دقة من الأجهزة العادية.

وشدد على ضرورة تنفيذ الإجراء نفسه في مطار حلب أو عبر المنافذ البرية الأخرى وهذا يتطلب تواصل وزارة الصحة مع منظمة الصحة العالمية، للحصول على الأجهزة المطلوبة.

وفيما يتعلق بقرار تعليق الرحلات من بعض الدول التي ظهرت فيها إصابات مثل قطر والكويت، اعتبر منصور أن مثل هذه الإجراءات الاحترازية تصب في مصلحة سوريا كونه لم تظهر فيها إصابات.

وفي السياق، تفقد وزير الصحة و وزير الداخلية مركز هجرة جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية، للوقوف على الإجراءات المتخذة للوقاية من كورونا والتأكد من عدم إصابة الوافدين.
رقم : 849514
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
الشراكة الأمنية مع ‘‘اسرائيل‘‘ .. الوهم الزائف
الشراكة الأمنية مع ‘‘اسرائيل‘‘ .. الوهم الزائف
10 آذار 2020
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
9 آذار 2020
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
9 آذار 2020
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
9 آذار 2020
سياسة الوعيد والكيل بمكياليين ‘‘الإسرائيلية‘‘
سياسة الوعيد والكيل بمكياليين ‘‘الإسرائيلية‘‘
9 آذار 2020
توصية معنوية من قائد الثورة اثر عدم اقامة مراسم الاعتكاف
توصية معنوية من قائد الثورة اثر عدم اقامة مراسم الاعتكاف
9 آذار 2020
روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا
روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا
7 آذار 2020
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
7 آذار 2020
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
7 آذار 2020
الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب
الجيش سيطر على 276 مدينة وبلدة بإدلب وحماة وحلب
7 آذار 2020
ماذا قال الأسد لبوتين عن
ماذا قال الأسد لبوتين عن 'اتفاق موسكو' حول إدلب؟
6 آذار 2020
20 ألفًا يؤدون الجمعة في الأقصى
20 ألفًا يؤدون الجمعة في الأقصى
6 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب