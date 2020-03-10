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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 14:07

السودان.. محاولة اغتيال حمدوك تلقى استنكاراً واسعاً

السودان.. محاولة اغتيال حمدوك تلقى استنكاراً واسعاً
ولم يصب في الحادث سوى رجل شرطة كان في مقدمة الموكب على دراجته النارية
وفرضت القوات الامنية والشرطية طوقا أمنيا حول مكان الحادث للتحري حول ملابساته.

محاولة اغتيال حمدوك لاقت استنكارا واسعا من قبل كافة قطاعات الشعب السوداني.
اجتماعات مكثفه لمجلس الامن والدفاع السوداني لمناقشة ملابسات الحادث وبيانات شجب واستنكار من كافة الاحزاب وتصريح مقتضب من الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانيه يشي بأن لكل حادث حديث .

حتى الحركات المسلحة السودانية التي تفاوض في جوبا بجنوب السودان اصدرت بيانا اكدت فيه ان ماحدث عمل ارهاب سيكون الرد عليه بتوقيع اتفاق السلام مع الحكومة الانتقالية في اقرب وقت ممكن.
رقم : 849520
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