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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 14:10

لبنان يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد

لبنان يسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد
ووفقا للمصادر، فإن "الرجل المتوفي لبناني الجنسية ويبلغ من العمر 57 عاماً، تم نقله إلى مستشفى بيروت الحكومي منذ أسبوع تقريباً بعد أن تأخرت المستشفى التي كان يتواجد فيها في تشخيص حالته ومرضه"، مشيرة إلى ان "تأخر تشخيص اصابته بالكورونا أدى إلى تفاقم حالته وخلق مشاكل متعلقة بالرئتين عنده".

وأصدر مستشفى بيروت الحكومي الجامعي مساء الاثنين التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس “كورونا”.

وجاء في التقرير: “العدد الإجمالي للحالات التي تم استقبالها في الطوارىء المخصص للكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية: 132 حالة، إحتاجت 23 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي ، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي.

العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية: 122.

النتائج السلبية: 113.

النتائج الإيجابية: 9.

غادر المستشفى 16 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المخبري سلبية.

يوجد حتى اللحظة 26 حالة في منطقة الحجر الصحي.

العدد الإجمالي للحالات التي شخصت بمختبرات المستشفى بإصابتها بفيروس الكورونا المستجد بلغ 41 إصابة.

العدد الإجمالي للحالات الإيجابية داخل المستشفى 30 حالة. ويقوم فريق من وزارة الصحة العامة بتأمين نقل باقي الحالات الى المستشفى.

وضع المصابين بالكورونا مستقر ما عدا 4 حالات وضعها حرج، وجميعهم يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل”.
رقم : 849521
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