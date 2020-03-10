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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 16:22

روحاني يدعو لتنفيذ بروتوكولات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا

روحاني يدعو لتنفيذ بروتوكولات اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا
وفي اتصالات هاتفية مع محافظي قم وكيلان ومازندران، اوعز الرئيس روحاني بتقييم الامور المتوقعة حول اوضاع محافظاتهم بصورة دقيقة خلال ايام عيد النوروز (الذي يبدا مع بداية العام الايراني الجديد في 21 اذار) والاستفادة من الملاعب الرياضية والاماكن المسقفة كاماكن نقاهة للمرضى المتعافين عند الضرورة.

واشاد رئيس الجمهورية بالجهود والاجراءات المنجزة من قبل الكوادر الطبية والصحية في المستشفيات في سياق معالجة المرضى المصابين بفيروس كورونا ، مؤكدا ضرورة الاستفادة من تعاون القوات المسلحة لتوفير الامكانيات للمستشفيات وانشاء المراكز العلاجية وكذلك الاستفادة من خدمات الكوادر الطبية للقوات المسلحة في معالجة المرضى.

واشار الرئيس روحاني الى اهمية تجنب التنقل والرحلات غير الضرورية وضرورة البقاء في المنازل للمساعدة بالحيلولة دون انتقال الفيروس من قبل المواطنين.

وفي هذه الاتصالات الهاتفية شرح محافظو قم وكيلان ومازندران احدث الاوضاع بشان تفشي فيروس كورونا في محافظاتهم وبينوا احتياجاتهم لمواجهة هذا الفيروس والعلاج السريع للمرضى.
رقم : 849529
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