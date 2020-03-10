حفتر يصل إلى برلين اليوم

وقال مصدر عسكري إن "حفتر قد وصل إلى برلين صباح اليوم، وذلك بعد دعوة رسمية وجهة له من المستشارة الألمانية أنجيل ميركل، من أجل التباحث حول آخر المستجدات على الساحة الليبية".



وأضاف المصدر العسكري أن "، خليفة حفتر، والمستشارة الألمانية سيناقشان عملية وقف إطلاق النار في ليبيا ".



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استقبل ،أمس الاثنين،حفتر، في قصر الإليزيه حسبما ذكرت القيادة العامة لقوات حفتر.



وقالت القيادة في البيان "بدعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وصل القائد العام المُشير أركان حرب خليفة أبوالقاسم حفتر صباح اليوم إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية". حسبما جاء في البيان.



وأضاف البيان "نظّمت الرئاسة الفرنسية استقبالا رسميا بحضور الرئيس الفرنسي ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدداً من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي".



وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب وحفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج،إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.



هذا وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات حفتر وقوات الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.