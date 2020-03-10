الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 18:29

حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا

حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
وأطلق الناشطون السعوديون هاشتاغ #القطيف_في_قلوبنا تضامناً مع أهل القطيف، بوجه الممارسات الطائفية التي اتبعتها السلطة ضدهم بحجة كورونا.

شهدت السعودية مؤخراً أزمات داخلية عديدة، كأزمة اعتقال الأمراء، وصولاً إلى الهبوط الحاد الذي شهدته البورصة المحلية، بفعل تراجع أسعار النفط، وما رافق ذلك من انتشارٍ لفيروس "كورونا" وفي ظل الصمت الرسمي حيال الأحداث التي حصلت خلال الآونة الأخيرة في المملكة، وعلى الرغم من القمع الذي فرضته السلطات على وسائل الإعلام، وأيضاً على مواقع التواصل إلا أنّ هناك حملة اعتراض واسعة على الممارسات في القطيف.

وسجلت هذه التطورات حالة من الاعتراض بين السعوديين، الذين طرحوا تساؤلات عديدة حول دوافعها وتوقيتها.

وأطلق الناشطون السعوديون هاشتاغ #القطيف_في_قلوبنا تضامناً مع أهل القطيف، بوجه الممارسات الطائفية التي اتبعتها السلطة ضدهم معتبرين ما يجري في القطيف حرب طائفية قذرة بحجة كورونا .
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كوروناحرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
وقال حساب (علي|| #حريتكم_مطلبنا ) على تويتر :
لا أحد ضد العزل إذا كان الفيروس متفشي بنسبة كبيرة ولكن يجب مراعاة المجتمع هناك والحالة الصحية وليس من المنطق عزل المصابين مع السليمين بمكان واحد بحجة الخوف من انتشاره بمناطق أخرى التي من المحتمل أنه قد انتشر فيها!#تسلحوا_بالوعي
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
وقال فؤاد ابراهيم عضو الهيئة القيادية في حركة خلاصفي تغريدة:
الاوضاع الصحية لعشرات المرضى في القطيف تزداد سوءا لعدم توافر مستشفيات مجهزة لمعالجة أمراض القلب وغسيل الكلى والسرطان وغيرا وهذه ليست متوافرة سوى في الدمام والخبر ..من يتعامل مع هذه الحالات؟ وهل نظام أرعن كهذا يكترث أصلا..لابد من تكثيف الضغط لان الصمت يعني الموت.
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كوروناحرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
واضاف:
انقسمت المواقف في التعاطي مع أهالي القطيف بين التخوين، والتجريم، والمسكنة الباردة..أفشت كورونا أمراض المجتمع..وتحوّلت الى مناسبة فاضحة للمستور في الصدور والعقول..تجربة أخرى على أن شروط الانتقال الى مجتمع حديث غير متوافرة فلا زال الماضي البدائي حاضراً حضوراً جبروتياً في يومياتنا...اعلان التضامن واستدرار عاطفة وطنية مفتعلة وتعبيرات المساندة هي ليست ما يحتاجه الأهالي..ولا أيضاً المبالغة في تظهير الاصطفاف لصالح اجراءات الحجر الصحي وكأننا في لعبة تكاذب..يجب احترام الاهالي أولاً فهؤلاء أناس عقلاء يميزون بين الخطأ والصواب وليسوا بحاجة الى أوصياء..

وتابع ابراهيم:

استغلال سياسي وقح بدا واضحا في قرار فرض حجر صحي على محافظة القطيف.. سوف يفرض حصار على الطريقة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني..النظام السعودي يستغل كل ظرف لخدمة غرض سياسي ومايجري في القطيف ليس مفصولا عن اعتقالات الامراء وعن تطورات اخرى في الاقليم
رقم : 849543
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
10 آذار 2020
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
10 آذار 2020
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
10 آذار 2020
الشراكة الأمنية مع ‘‘اسرائيل‘‘ .. الوهم الزائف
الشراكة الأمنية مع ‘‘اسرائيل‘‘ .. الوهم الزائف
10 آذار 2020
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
9 آذار 2020
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
9 آذار 2020
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
9 آذار 2020
سياسة الوعيد والكيل بمكياليين ‘‘الإسرائيلية‘‘
سياسة الوعيد والكيل بمكياليين ‘‘الإسرائيلية‘‘
9 آذار 2020
توصية معنوية من قائد الثورة اثر عدم اقامة مراسم الاعتكاف
توصية معنوية من قائد الثورة اثر عدم اقامة مراسم الاعتكاف
9 آذار 2020
روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا
روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا
7 آذار 2020
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
10 مستشفيات ثابتة و 9 متنقلة جاهزة لمواجهة كورونا
7 آذار 2020
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
عرائس آل سعود والخيوط الأمريكية
7 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب