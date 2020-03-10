حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا

وأطلق الناشطون السعوديون هاشتاغ #القطيف_في_قلوبنا تضامناً مع أهل القطيف، بوجه الممارسات الطائفية التي اتبعتها السلطة ضدهم بحجة كورونا.شهدت السعودية مؤخراً أزمات داخلية عديدة، كأزمة اعتقال الأمراء، وصولاً إلى الهبوط الحاد الذي شهدته البورصة المحلية، بفعل تراجع أسعار النفط، وما رافق ذلك من انتشارٍ لفيروس "كورونا" وفي ظل الصمت الرسمي حيال الأحداث التي حصلت خلال الآونة الأخيرة في المملكة، وعلى الرغم من القمع الذي فرضته السلطات على وسائل الإعلام، وأيضاً على مواقع التواصل إلا أنّ هناك حملة اعتراض واسعة على الممارسات في القطيف.وسجلت هذه التطورات حالة من الاعتراض بين السعوديين، الذين طرحوا تساؤلات عديدة حول دوافعها وتوقيتها.وأطلق الناشطون السعوديون هاشتاغ #القطيف_في_قلوبنا تضامناً مع أهل القطيف، بوجه الممارسات الطائفية التي اتبعتها السلطة ضدهم معتبرين ما يجري في القطيف حرب طائفية قذرة بحجة كورونا .وقال فؤاد ابراهيم عضو الهيئة القيادية في حركة خلاصفي تغريدة: