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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 18:50

جلسة محاكمة جديدة للمعتقلتين الهذلول والزهراني

جلسة محاكمة جديدة للمعتقلتين الهذلول والزهراني
وقال حساب “معتقلي الرأي” عبر تغريدة رصدها الموقع: "تُعقد غداً الأربعاء 11 مارس جلسة محاكمة لكل من:

#لجين_الهذلول (المعتقلة منذ مايو 2018) و #مياء_الزهراني (المعتقلة منذ يونيو 2018)".

وقال أخوها وليد على تويتر يوم الأحد ”سوف تُعقد أول جلسة محاكمة للجين يوم الأربعاء المقبل الساعة 8 صباحا في المحكمة المتخصصة وهي المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب“.

وتواجه “الهذلول” عقوبة بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين ريال سعودي، ما يعادل 800 ألف دولار، في اتهامات بالإضرار بأمن السعودية من خلال إبلاغ منظمات حقوقية دولية بمعلومات عن السعودية.

كم اعتقلت السلطات السعودية الناشطة الحقوقية مياء الزهراني بعد ساعات من تعليق كتبته عن الناشطة المعتقلة نوف بنت عبد العزيز الجريوي.

وقالت نوف بنت عبد العزيز في مقالها -الذي نشرته مياء الزهراني وتسبب في اعتقال الأخيرة أيضا- إنها لم تكن سوى مواطنة صالحة تساعد المظلومين تطوعا من خلال ربطهم بالمحامين وجمعيات حقوق الإنسان، وتساءلت كيف يستخدم هذا ضدها؟

وتابعت «لماذا يضيق صدر الوطن بالجميع؟»، ولماذا تعتبر هي عدوا ومجرما يهدد أمنه؟ مشددة على أنها ليست إرهابية. وتساءلت نوف بنت عبد العزيز كيف يصل الفساد بالناس إلى درجة أن يستغلوها من أجل الحصول على الترقيات والمال على حساب عمرها ومستقبلها لغايات عبثية تشوه صورة الوطن.
رقم : 849547
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