واشنطن: كل الخيارات مطروحة لدعم تركيا في سوريا

وقال الممثل الأمريكي الخاص المعني بسوريا، جيمس جيفري، في تصريحات صحفية أدلى بها عقب وصول إلى بروكسل، اليوم الثلاثاء، لإجراء محادثات مع حلفاء الولايات المتحدة في الناتو، إن بلاده تدرس سبل دعم تركيا في الساحة السورية، مشيرا على أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".



واستبعد جيفري مع ذلك إشراك الولايات المتحدة قوات برية لمساعدة تركيا في إدلب، وذكر أن بلاده تدرس ما يمكنها فعله من الجو.



واعتبر جيفري أن وقف إطلاق النار في سوريا بضمانات روسية كان مؤقتا في السابق وينبغي ألا يكون هذا هو الحال في إدلب.



وأضاف مهددا أنه إذا انتهكت روسيا والحكومة السورية وقف إطلاق النار فإن أمريكا وحلفاءها الأوروبيين سيردون بسرعة بإجراءات وربما عقوبات.