حاملة الطائرات الأمريكية ‘‘أيزنهاور‘‘ تدخل مياه البحر الأحمر

ووفقا لبعض البيانات، فإن المجموعة ستحل محل مجموعة السفن بقيادة حاملة الطائرات "هاري ترومان" التي كانت تنفذ مهامها في منطقة الشرق الأوسط.



وأفادت القوات البحرية الأمريكية بأن "أيزنهاور" أجرت، مطلع الشهر الجاري، تدريبات مشتركة مع حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، تدربت طائراتهما أثناءها على تنفيذ عمليات الإقلاع والهبوط المتبادلة من وإلى متني السفينتين.



وجرت التدريبات شرقي جزيرة سردينيا في البحر المتوسط، قبل أن تتوجه مجموعة السفن الأمريكية إلى منطقة جنوبي جزيرة كريت في شرق المتوسط.



وتضم مجموعة "أيزنهاور"، إلى جانب حاملة الطائرات، طرادي "سان جاسينتو" و"فيلا غالف" حاملي الصواريخ، ومدمرات "تروكستون" و"جيمس ويليامس" و"ستاوت".



وتحمل "أيزنهاور" على متنها 48 مقاتلة قاذفة من طراز F/A-18E Super Hornet، وطائرات مخصصة للحرب الإلكترونية والإنذار المبكر، وطائرات نقل، إضافة إلى طائرات مضادة للغواصات وطائرات إنقاذ.



ووفقا للنظام المعتمد، فتضم مجموعة السفن المرافقة لحاملة الطائرات غواصة نووية ضاربة مزودة بصواريخ "توماهوك" المجنحة التي يبلغ مداها 1500 كلم.