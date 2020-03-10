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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 19:19

ما قصة زيارة خليفة حفتر الى دمشق !!

ما قصة زيارة خليفة حفتر الى دمشق !!
وقالت المصادر في تقريرها: إن "الهدف المعلن من التحركات السرية هو إعادة العلاقات مع دمشق، بينما الغاية الحقيقية هي تنسيق الجهود لمواجهة الدور التركي في ساحات عدة أهمها سوريا وليبيا".

وأفادت بأن المعلومات المتوفرة عن البرنامج السوري لـ”حفتر”، "تضمن إقامة علاقات ثنائية وفتح أقنية التنسيق والتعاون ضد تركيا بما في ذلك إرسال خبراء عسكريين وأمنيين"، على حد زعمها.

ورداً على ما ورد في الصحيفة، علّق مصدر عسكري رفيع المستوى تابع للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، على الأنباء المتداولة حول قيام حفتر، بزيارة سرية إلى العاصمة السورية دمشق.

ونفى المصدر العسكري الليبي، الأخبار المتداولة حول زيارة حفتر للعاصمة السورية دمشق، قائلا: “ننفي الأخبار الصحفية المتداولة حول زيارة المشير خليفة حفتر لدمشق”، مؤكدا أن “قائد الجيش الليبي لم يزر سوريا حتى الآن”.
رقم : 849560
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