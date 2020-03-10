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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 19:50

بيان جديد لوزارة الصحة السورية حول فيروس 'كورونا'

بيان جديد لوزارة الصحة السورية حول فيروس
وقال يازجي: "سورية خالية حتى الآن من مرض "كورونا" ولم تسجل أي إصابة وجميع الحالات المشتبه بها أثبتت التحاليل أنها سلبية".

وجاء هذا التصريح بعد أن أصدرت وزارة الصحة بيان على صفحتها بموقع "فيسبوك" تؤكد أن "نتائج التحليل المخبري للحالة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الموجودة بالعزل في مشفى المواساة الجامعي سلبية والتحاليل أكدت أن الإصابة هي ذات رئة جرثومية".

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان.
ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الإصابات نحو 113 ألف حالة. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000 حول العالم.
رقم : 849567
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