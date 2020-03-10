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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 19:52

إيران وباكستان تواصلان المشاورات لحل مشاكل النقل والشحن

إيران وباكستان تواصلان المشاورات لحل مشاكل النقل والشحن
وشدد السفير الايراني في إسلام آباد محمد علي حسيني خلال لقائه مع وزير السكك الحديدية الباكستاني الشيخ راشد أحمد اليوم الثلاثاء على تطوير العلاقات المتبادلة ، خاصة في مجال النقل والشحن بالسكك الحديدية ، والحاجة إلى استمرار الاتصالات بين الطرفين لتبادل الخبرات وحل المشكلات المحتملة.

وأشار حسيني إلى الدور الهام لتطوير النقل بالسكك الحديدية في تنمية العلاقات الاقتصادية وأعلن استعداد الجمهورية الاسلامية الايرانية للتعاون مع السكك الحديدية الباكستانية في إطار الآليات الإقليمية ، بما في ذلك منظمة ايكو و الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (SIPEC).

وأكد وزير السكك الحديدية الباكستاني خلال الاجتماع مع السفير الإيراني أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع إيران ورحب بالتعاون الوثيق بين البلدين.

كما أشار وزير السكك الحديدية الباكستاني إلى الحاجة إلى توسيع التعاون الاقتصادي في مجالات التجارة العابرة والبنوك والسياحة وباقي الشؤون.

كما رحب الشيخ راشد أحمد بالتعاون الإقليمي ، بما في ذلك استخدام القدرة البيئية لتنمية العلاقات الاقتصادية.
رقم : 849568
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