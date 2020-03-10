حصيلة وفيات وإصابات فيروس كورونا حول العالم

بينما بدأت ملامح كورونا بالانحسار في شرق المعمورة، يبدو انه يستفحل في قلب اوروبا وبالخصوص في ايطاليا التي طالبت مواطنيها البالغ عددهم 60 شخص بلزوم منازلهم ،فيما تم توسيع نطاق إجراءات الحجر الصحي لتشمل كافة أنحاء البلاد سعيا لمنع انتشار الفيروس. وبذلك باتت ايطاليا اول دولة في العالم تعمم الاجراءات المشددة جدا في محاولة لوقف انتشار كورونا، حيث ان ايطاليا هي ثاني دولة في العالم بعد الصين من حيث عدد الاصابات والوفيات جراء الفيروس ،وقد حصد الى ساعة كتابة هذا التقرير ارواح اكثر من 460 ضحية.



وفي فرنسا حذر الرئيس ماكرون من سرعة تفشي كورونا، حيث اسفر عن وفاة 25 شخصا في البلاد واصابة اكثر من الف و400، من بينهم وزير الثقافة، ورئيس الديوان الرئاسي.



وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: "لا زلنا في بداية هذا الوباء.ادعو الفرنسيين إلى تجنب الذعر..سلطاتنا منظمة لمواجهة الأزمة".



وفي بريطانيا ارتفع عدد الوفيات الى 6 والاصابات الى اكثر من 320 ،وفي هولندا ارتفع عدد الاصابات الى اكثر من 320 . وفي اسبانيا علق البرلمان اعماله بينما ارتفع عدد الوفيات الى 35 والمصابون الى اكثر من 1200. كما ارتفع عدد الوفيات في المانيا الى ثلاثة والاصابات الى اكثر من الف ومئة وعشرة حالات. وفي الولايات المتحدة ارتفع عدد الإصابات بالفيروس لأكثر من 400 بينما بلغت حصيلة الوفيات 19 .



اما في الصين فقد اعلن الرئيس، شي جينبينغ، من ووهان،بؤرة انتشار فيروس كورونا المستجد ان المدينة تمكنت من السيطرة عمليا على الفيروس ، في وقت تبدو إجراءات الحجر الصحي غير المسبوقة التي عزلت ووهان وباقي أنحاء مقاطعة هوباي وسط البلاد ،وقد أتت بثمارها، مع انحسار عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الأسابيع القليلة الماضية.وفي كوريا الجنوبية فقد تراجع المعدل اليومي لحالات الإصابة الجديدة إلى أدنى مستوى خلال 11 يوما .



وفي دول عربية عدة ترتفع اعداد المصابين مع مرور الوقت، وقد سجلت اول حالتي وفاة في الساعات الماضية في لبنان والمغرب، لمواطن لبناني ات من مصر، ولمواطنة مسنة اتية من ايطاليا الى الدار البيضاء. دول عربية سجلت زيادة باعداد الاصابات كانت أبرزها في البحرين، والإمارات، والسعودية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقطر، ومصر ولبنان. في السعودية ارتفعت اعداد المصابين الى 20. وفي البحرين 95. وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة اصابة 69. كما أعلنت وزارة الصحة الإماراتية ارتفاع اعداد المصابين الى 56 .