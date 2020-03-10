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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 22:01

دياب: بدأنا إعادة هيكلة الديون الخارجية

دياب: بدأنا إعادة هيكلة الديون الخارجية
وقال دياب في بيان اليوم الثلاثاء 'بدأت إعادة هيكلة الديون الخارجية وعلينا الآن النظر في ديوننا الداخلية إذا أردنا خفض قيمة الفائدة على ميزانيتنا... عدم التعامل مع هذه المشكلة يعني تركها إلى أجيالنا المقبلة، وهذه ليست نيّتنا ومن المهم جدّاً إعداد برنامج الإصلاحات الهيكلية'.

وأضاف دياب: 'المؤشرات المالية للعام 2020 سيئة'، موضحا 'سنسعى خلال الفترة المقبلة إلى فائض أولي معقول، وسينتج عن ذلك إبقاء الأجور تحت السيطرة وإصلاح الكهرباء وزيادة الإيرادات الضريبية عبر تحسين الجباية وستؤثر الإصلاحات على النمو إذا لم نقُم بالاستثمار والإنفاق على مشاريع كبيرة'.

يأتي هذا في وقت، أعلنت فيه الحكومة اللبنانية تعليق سداد استحقاق سندات يوروبوند 4.6 مليار دولار المستحقة في 9 مارس/ آذار لحماية مصلحة لبنان.

وجاء القرار قبل يومين من استحقاق تسديد سندات اليوروبوند بقيمة مليار و200 مليون دولار، وستكون الحكومة أمام استحقاقين آخرين في أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران بقيمة مليارين و500 مليون دولار.
رقم : 849581
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