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الثلاثاء 10 آذار 2020 ساعة 22:06

حجر قرية كاملة في العراق بسبب 'كورونا'

حجر قرية كاملة في العراق بسبب
ووجه دواي، في بيان اليوم، بـ"الحجر المنزلي لقرية ابو جصانة محل سكن المواطن المتوفى بسبب فيروس كورونا، واتخاذ الاجراءات اللازمة من قبل الجهات المختصة والمعنية بذلك".

كما وجه بـ"إرسال قوة من قبل قيادة شرطة ميسان الى ناحية السلام لدعم وإسناد الاجراءات المتخذة من قبل الجهات ذات العلاقة"، و"توجيه مديرية ناحية السلام بتعطيل الدوام الرسمي لكافة الدوائر الحكومية في الناحية باستثناء الضرورية منها وبنسبة محددة او ما تراه دائرة صحة ميسان بالتنسيق مع مدير ناحية السلام".

وأضاف البيان: "وتوجيه شركة توزيع الكهرباء / فرع ميسان بمنح منتسبيها في قسم ناحية السلام اجازة اجبارية للمدة التي ترتئيها دائرة صحة ميسان، واتخاذ الاجراءات الوقائية واجراءات العزل او الحجر المنزلي وبما تراه الجهات المختصة ومن اجراءات اخرى".

ودعا دواي، إلى "قيام دائرة صحة ميسان وبالتعاون مع كافة الأطراف ومنها الدفاع المدني بتنفيذ حملة وبشكل فوري لتعفير كافة مناطق ومحال ودوائر ناحية السلام".

كما وجه "منسقية المنظمات الدولية ومقرر الخلية بتوفير أرزاق جافة للقرية المذكورة بالتنسق مع الهلال الأحمر وحسابات المحافظة ومنظمات او جهات اخرى ذات علاقة".

واختتم محافظ ميسان البيان بالقول "أرجو العمل والمباشرة بذلك فورا وكل بحسب التخصص مع الأخذ بنظر الاعتبار العمل المشترك والتعاون والدعم بين كافة الأطراف".
رقم : 849582
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