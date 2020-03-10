أنباء عن تأجيل الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية

وقال تليوبردي في تصريح له اليوم إنه عند اختتام الاجتماع السابق في كانون الأول الماضي ورد اقتراح عقد الاجتماع التالي في آذار الحالي ولكن الوضع تغير الآن ومن الممكن تماما ألا يعقد الاجتماع في شهر آذار.



وكانت الجولة الرابعة عشرة من محادثات أستانا عقدت في نور سلطان في العاشر والحادي عشر من كانون الاول الماضي وجددت الدول الضامنة لعملية أستانا في ختامها تأكيد التزامها القوي بسيادة و وحدة وسلامة أراضي سورية واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها ورفض الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية.