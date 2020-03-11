إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا

وأضافت درويس في بيان نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إنه بمجرد إبلاغها بنتيجة التحاليل اتخذت جميع الاحتياطات الموصى بها، وعزلت نفسها في المنزل".



وأكدت صحيفة "تايمز أوف لندن"، أن دوريس، التي تخضع حاليا للعزل والرعاية الطبية، كانت قد اجتمعت مع مئات الأشخاص في البرلمان الأسبوع المنصرم، كما حضرت استقبالا مع رئيس الوزراء بوريس جونسون.



كانت وزارة الصحة البريطانية، أعلنت عن وفاة 6 أشخاص في المملكة المتحدة بسبب فيروس كورونا، وتسجيل 382 حالة إصابة.



وانتشر فيروس كورونا المستجد في العديد من البلدان الأوروبية، خاصة إيطاليا التي يعتبر وضع الفيروس فيها ثاني أسوأ وضع بعد الصين، بعد تسجيل نحو 500 حالة وفاة، وأكثر من 8000 إصابة، ما استدعى أن يعلن رئيس الوزراء الإيطالي، أمس، وضع البلاد كلها في حالة حجر صحي، ومنع دخول أو خروج أي شخص منها.