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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 09:25

وفد الصحة العالمية یشید باجراءات ايران لمكافحة كورونا

وفد الصحة العالمية یشید باجراءات ايران لمكافحة كورونا
وخلال تفقد الوفد الثلاثاء لجامعة "الشهيد" بهشتي للعلوم الطبية بطهران، اعتبر الوفد الاجراءات المتخذة في هذه الجامعة والبلاد في سياق مواجهة فيروس كورونا بانها جديرة بالكثير من الاشادة ووصفوا سرعة رد الفعل من جانب ايران لمواجهة هذا الفيروس بانها كانت جيدة للغاية كونها تمكنت في غضون اثنين او ثلاثة اسابيع من توفير المستلزمات اللازمة لمواجهة هذه الظروف.

كما اعتبر الوفد عملية التشخيص وتقسيم المرضى ومتابعة اوضاع المتعافين او المشتبه باصابتهم، من قبل خبراء الصحة في المراكز الصحية الايرانية بانها لافتة جدا.

كما اشاد الوفد بالنهج الموحد للمؤسسات المختلفة تحت امرة نظمة واحدة لمواجهة هذه الظروف بانها جدير بالتثمين، معتبرا تعاون مختلف المؤسسات مثل الحرس الثوري والجيش والتعبئة وجامعات العلوم الطبية والتعبئة الجامعية والكوادر الشعبية التطوعية والمنظمات الشعبية والبلديات تحت قيادة لجنة مكافحة فيروس كورونا في ايران جديرةا بالاشادة.

وضم الوفد مدير شؤون الطوارئ للمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية لمنطقة شرق المتوسط ريتشارد برنان ومندوب منظمة الصحة العالمية في ايران كريستوف هاملمان.

يذكر ان اخر احصائية عن فيروس كورونا في البلاد صدرت ظهر الثلاثاء حيث تشير الى اصابة 8042 شخصا ووفاة 291 وتعافي 2731 حالة.
رقم : 849643
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