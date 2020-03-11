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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 09:26

ريابكوف: القضية النووية يجب حلها بعيدا عن التسييس

ريابكوف: القضية النووية يجب حلها بعيدا عن التسييس
وخلال لقائه السفير الايراني في موسكو كاظم جلالي، الثلاثاء، قال ريابكوف، ان روسيا ترى بان القضية الاخيرة بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب حلها وتسويتها بصورة تقنية تماما وبعيدا عن اي اعتبارات سياسية.

واضاف، ان روسيا ستبذل قصارى جهودها في هذا المجال لتتحرك الوكالة الذرية في مسارها التقني.

واعرب مساعد الخارجية الروسي عن اسفه ومواساته لوفاة عدد من المواطنين الايرانيين بسبب فيروس كورونا والمشاكل التي تواجهها في توفير الادوية والمعدات الطبية لمكافحة الفيروس بسبب الحظر الاميركي وقال، ان موقف روسيا المبدئي واضح حول الحظر ولقد اكدنا مرارا بان اجراءات اميركا ضد ايران احادية وغير قانونية تماما.

واضاف، ان المسؤولين الروس على استعداد لمساعدة ايران في توفير المعدات والمساعدات الطبية التي تحتاجها وسيواصلون جهودهم في هذا المجال.
رقم : 849644
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