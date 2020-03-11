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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 09:39

الازهر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا

الازهر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا
أصدر وكيل الأزهر في مصر الشيخ صالح عباس، بيانا حدد فيه الضوابط التنظيمية لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر، تماشيا مع التوجهات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ونص المنشور الذي نشره الأزهر على ما يلي:

تعليق التجمعات بشتى أشكالها (أنشطة ـ مسابقات ـ رحلات ـ معسكرات.. إلخ)، إلا عند الضرورة القصوى، وبعد العرض على السلطة المختصة

تفعيل دور الزائرة الصحية بالمعاهد الأزهرية والاهتمام بالمتابعة المستمرة للطلاب
إطلاق حملات توعية واسعة النطاق وتشمل برنامج وقاية يتضمن التوعية من الأوبئة والاهتمام بالنظافة، نشر وتوزيع بوسترات التوعية الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية

تقييد حركة سفر الطلاب الوافدين والعرض على السلطة المختصة قبل إصدار أي موافقة
متابعة رش وتطهير جميع المباني والمقرات والحجرات والتوجيه بمتابعة التهوية والنظافة باستمرار

يتم وقف حركة سفر السادة المبعوثين بالقطاع الدعوي، والرجوع إلى سفارة الدولة المعنية قبل السماح بالسفر، وذلك بعد العرض على السلطة المختصة
تجهيز غرف حجر صحي لاستخدامها في حالة الاشتباه في أي حالة إصابة

 
رقم : 849648
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