هذا ما طلبه الجيش السوري من مسلحي ‘‘جاسم‘‘ بدرعا

ويأتي هذا القرار بعد معلومات عن انخراط هؤلاء المسلحين بعمليات الخطف والاعتداء على مدنيين وعسكريين.



وذكرت مصادر محلية أن رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة, طالب المقاتلين بتسليم أسلحتهم التي بحوزتهم.



وبحسب مصادر محلية, فقد أعطى رئيس اللجنة الأمنية خلال اجتماع له مع وُجهاء مدينة “جاسم”, مهلة محدودة تبلغ مدتها نحو 10 أيام فقط لتنفيذ الشروط وتسليم الأسلحة، موضِّحاً أنه يريد وضع حدّ للاشتباكات التي تندلع بين الحين والآخر ضدّ قوات الجيش السوري, وقوى الأمن في المدينة.



يُشار إلى أن محافظة درعا جنوبي البلاد تشهد عمليات ارهابية, تنفذها عناصر مسلحة, على رغم سيطرة الجيش السوري عليها في عملية عسكرية منذ ما يقارب ثلاث سنين.