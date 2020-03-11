الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 09:44

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 1000

ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 1000
فبحسب الإحصاءات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" والتي حصلت عليها من جهات فيدرالية، فإن عدد الإصابات تجاوز الألف إصابة في أمريكا.

ووفقا للصحيفة تم تسجيل إصابة 1004 أشخاص في 37 ولاية بالإضافة لمنطقة كولومبيا، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة على الأقل بسبب الفيروس.

من جهتها جامعة "جونز هوبكنز" التي تقوم بإعداد إحصاءات تتعلق بالإصابات، فقد وصل عددها إلى 971 حالة و28 حالة وفاة.

وسجل مركز الأمراض السيطرة على الأمراض الوبائية (CDC)، أكثر من 700 إصابة يوم أمس الثلاثاء.

وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" نشرت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سجلت أعلى معدل وفاة بسبب الفيروس، حيث لقي 5.7 في المئة من المصابين حتفهم.

ويعتبر هذا المعدل أكبر من معدل منظمة الصحة العالمية الذي يقدر بـ3.4 في المئة ومن معدل وفيات الصين الذي وصلت نسبتها إلى 3.8 في المئة.

وتربط السلطات الأمريكية ارتفاع معدل الوفيات بعدم الوصول إلى الاختبارات عند تفشي الفيروس في البلاد.

وفي أمريكا اللاتينية أعلنت الباراغواي تعلن تعليق الدراسة ومنع التجمعات بعد اكتشاف أول إصابتين بفيروس كورونا

كما قالت بنما أنها سجلت أولى حالة وفاة في بنما وفي أمريكا الوسطى.

أما أوروبيا و أسيويا، وفي الوقت الذي بدأت فيه أعداد ضحايا "كورونا" تتراجع في الصين، حيث تم تسجيل 24 إصابة فقط في الـ24 ساعة الماضية، تشهد إيطاليا وكوريا الجنوبية ارتفاعا مطردا في أعداد الوفيات والإصابات.

وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 24 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يوم الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق له.

وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في مختلف أنحاء الصين إلى 80778 حالة حتى الآن. ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس إلى 3158 حالة حتى أمس الثلاثاء، بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.

وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، جميع حالات الوفيات الجديدة، ومنها 19 حالة في ووهان عاصمة الإقليم.

وفي هذا الوقت تشهد كوريا الجنوبية ارتفاعا في أعداد المصابين حيث قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 242 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 7755 حالة.

أما أعداد الوفيات في إيطاليا فقد سجلت قفزة حيث أعلنت وكالة الحماية المدنية هناك، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 168 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل العد الإجمالي للوفيات إلى 631 حالة، وذلك بارتفاع نسبته 36%، في أكبر زيادة يومية منذ ظهور المرض هناك يوم 21 فبراير الماضي. كما زاد عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا، أشد بلدان أوروبا تضررا بالمرض، إلى 10149 شخصا، مقابل 9172 يوم أمس الأول، وذلك بزيادة نسبتها 10.7%.
رقم : 849654
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
11 آذار 2020
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
10 آذار 2020
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
10 آذار 2020
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
10 آذار 2020
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
10 آذار 2020
الشراكة الأمنية مع ‘‘اسرائيل‘‘ .. الوهم الزائف
الشراكة الأمنية مع ‘‘اسرائيل‘‘ .. الوهم الزائف
10 آذار 2020
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
9 آذار 2020
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
9 آذار 2020
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
9 آذار 2020
سياسة الوعيد والكيل بمكياليين ‘‘الإسرائيلية‘‘
سياسة الوعيد والكيل بمكياليين ‘‘الإسرائيلية‘‘
9 آذار 2020
توصية معنوية من قائد الثورة اثر عدم اقامة مراسم الاعتكاف
توصية معنوية من قائد الثورة اثر عدم اقامة مراسم الاعتكاف
9 آذار 2020
روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا
روحاني: لتقديم كامل الدعم للكوادر الطبية لمكافحة كورونا
7 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روسيا تؤكد على حق الجيش السوري الرد على الإرهابيين
الكيان ‘‘الإسرائيلي‘‘ يعزي تركيا بمقتل 33 من جنودها بسوريا
جلسة هامة لمجلس الأمن حول ادلب..هذا أبرز ماجاء فيها
تركيا تعلن مقتل أحد جنودها واصابة اثنين آخرين بإدلب
الخارجية الايرانية تدعو الى التهدئة في ادلب