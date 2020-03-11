ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 1000

فبحسب الإحصاءات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" والتي حصلت عليها من جهات فيدرالية، فإن عدد الإصابات تجاوز الألف إصابة في أمريكا.



ووفقا للصحيفة تم تسجيل إصابة 1004 أشخاص في 37 ولاية بالإضافة لمنطقة كولومبيا، كما تم تسجيل 31 حالة وفاة على الأقل بسبب الفيروس.



من جهتها جامعة "جونز هوبكنز" التي تقوم بإعداد إحصاءات تتعلق بالإصابات، فقد وصل عددها إلى 971 حالة و28 حالة وفاة.



وسجل مركز الأمراض السيطرة على الأمراض الوبائية (CDC)، أكثر من 700 إصابة يوم أمس الثلاثاء.



وكانت صحيفة "بيزنس إنسايدر" نشرت، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سجلت أعلى معدل وفاة بسبب الفيروس، حيث لقي 5.7 في المئة من المصابين حتفهم.



ويعتبر هذا المعدل أكبر من معدل منظمة الصحة العالمية الذي يقدر بـ3.4 في المئة ومن معدل وفيات الصين الذي وصلت نسبتها إلى 3.8 في المئة.



وتربط السلطات الأمريكية ارتفاع معدل الوفيات بعدم الوصول إلى الاختبارات عند تفشي الفيروس في البلاد.



وفي أمريكا اللاتينية أعلنت الباراغواي تعلن تعليق الدراسة ومنع التجمعات بعد اكتشاف أول إصابتين بفيروس كورونا



كما قالت بنما أنها سجلت أولى حالة وفاة في بنما وفي أمريكا الوسطى.



أما أوروبيا و أسيويا، وفي الوقت الذي بدأت فيه أعداد ضحايا "كورونا" تتراجع في الصين، حيث تم تسجيل 24 إصابة فقط في الـ24 ساعة الماضية، تشهد إيطاليا وكوريا الجنوبية ارتفاعا مطردا في أعداد الوفيات والإصابات.



وأعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الأربعاء، أنها سجلت 24 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" يوم الثلاثاء مقابل 19 حالة إصابة في اليوم السابق له.



وارتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة في مختلف أنحاء الصين إلى 80778 حالة حتى الآن. ووصل عدد الوفيات جراء انتشار الفيروس إلى 3158 حالة حتى أمس الثلاثاء، بزيادة 22 حالة عن اليوم السابق.



وسجل إقليم هوبي، مركز انتشار الفيروس، جميع حالات الوفيات الجديدة، ومنها 19 حالة في ووهان عاصمة الإقليم.



وفي هذا الوقت تشهد كوريا الجنوبية ارتفاعا في أعداد المصابين حيث قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 242 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 7755 حالة.



أما أعداد الوفيات في إيطاليا فقد سجلت قفزة حيث أعلنت وكالة الحماية المدنية هناك، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 168 حالة وفاة بفيروس كورونا، ليصل العد الإجمالي للوفيات إلى 631 حالة، وذلك بارتفاع نسبته 36%، في أكبر زيادة يومية منذ ظهور المرض هناك يوم 21 فبراير الماضي. كما زاد عدد المصابين بالفيروس في إيطاليا، أشد بلدان أوروبا تضررا بالمرض، إلى 10149 شخصا، مقابل 9172 يوم أمس الأول، وذلك بزيادة نسبتها 10.7%.