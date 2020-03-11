ما الذي بحثه رئيس استخبارات مصر خلال زيارته لدمشق؟

ذكرت ذلك مصادر صحفية ولفتت الى ان الزيارة كانت سرية ولم يتم الاعلان عنها

لكنها اشارت الى تغريدة نشرتها صحيفة الوطن السورية عبر تويتر تؤكد مضمون الزيارة.



وكانت المصادر قد نشرت مقالا الاسبوع الماضي اشارت فيه الى احتمال وقوع الزيارة وقالت “أن معلومات سربت لنا تتحدث عن زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات المصرية إلى دمشق".



والتقى اللواء كامل رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك . وبحث الطرفان التصعيد التركي في شمال سوريا ، وملف مهم بالنسبة للجانب المصري يتعلق بنقل تركيا مقاتلين من الجماعات المسلحة في ادلب إلى ليبيا.