الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 10:06

ما الذي بحثه رئيس استخبارات مصر خلال زيارته لدمشق؟

ما الذي بحثه رئيس استخبارات مصر خلال زيارته لدمشق؟
ذكرت ذلك مصادر صحفية ولفتت الى ان الزيارة كانت سرية ولم يتم الاعلان عنها
لكنها اشارت الى تغريدة نشرتها صحيفة الوطن السورية عبر تويتر تؤكد مضمون الزيارة.

وكانت المصادر قد نشرت مقالا الاسبوع الماضي اشارت فيه الى احتمال وقوع الزيارة وقالت “أن معلومات سربت لنا تتحدث عن زيارة قام بها رئيس جهاز المخابرات المصرية إلى دمشق".

والتقى اللواء كامل رئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك . وبحث الطرفان التصعيد التركي في شمال سوريا ، وملف مهم بالنسبة للجانب المصري يتعلق بنقل تركيا مقاتلين من الجماعات المسلحة في ادلب إلى ليبيا.
رقم : 849658
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
11 آذار 2020
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
11 آذار 2020
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
10 آذار 2020
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
10 آذار 2020
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
10 آذار 2020
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
10 آذار 2020
الشراكة الأمنية مع ‘‘اسرائيل‘‘ .. الوهم الزائف
الشراكة الأمنية مع ‘‘اسرائيل‘‘ .. الوهم الزائف
10 آذار 2020
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
9 آذار 2020
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
9 آذار 2020
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
9 آذار 2020
سياسة الوعيد والكيل بمكياليين ‘‘الإسرائيلية‘‘
سياسة الوعيد والكيل بمكياليين ‘‘الإسرائيلية‘‘
9 آذار 2020
توصية معنوية من قائد الثورة اثر عدم اقامة مراسم الاعتكاف
توصية معنوية من قائد الثورة اثر عدم اقامة مراسم الاعتكاف
9 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 1000
التجارة القطرية تدعو المواطنين لعدم تخزين المواد الغذائية
الازهر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا