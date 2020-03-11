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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 10:08

الجزائر ...حظر التجمعات الاقتصادية والثقافية والسياسية

الجزائر ...حظر التجمعات الاقتصادية والثقافية والسياسية
وأكد بوزيد أن "الجزائر علقت التجمعات الاقتصادية والثقافية والسياسية لاحتواء انتشار فيروس كورونا".

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في وقت سابق تأجيل كل التجمعات الرياضية الدولية وقالت إن الأحداث الرياضية المحلية ستقام في صالات مغطاة.

وكانت السلطات الصينية قد أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" الجديد، في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

ويبلغ عدد الدول التي شهدت إصابات بالفيروس حاليا، ما لا يقل عن 100 دولة، بحسب منظمة الصحة العالمية، فيما بلغت الإصابات نحو 113 ألف حالة. وبلغ عدد الوفيات أكثر من 4000 حول العالم.
رقم : 849659
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