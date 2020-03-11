الإحتلال يقتحم جبل العرمة جنوب نابلس وسط مواجهات عنيفة

وقالت مصادر طبية إن عشرات الإصابات وقعت في صفوف الفلسطينيين، عشرة منهم أصيبوا برصاص مطاطي أحدها في الرأس ووصفت الاصابات بالمتوسطة، فيما أصيب عدد منهم بالقدم بينهم الصحفي بكر عبد الحق مراسل تلفزيون فلسطين .



وقالت مصادر محلية إن جنود الإحتلال الإسرائيلي أطلقوا العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي على الفلسطينيين خلال دقائق محدودة وبشكل عشوائي خلال إقتحام منطقة جبل العرمة مما أوقع إصابات كبيرة .



وأكدت المصادر أن قوات الإحتلال إعتقلت ثلاثة شبان على الأقل، بينما أصيب العشرات بحالات إختناق بينهم وزير مقاومة الإستيطان وليد عساف.



وما زالت المواجهات مستمرة، فيما تحاول قوات الإحتلال تأمين وصول عشرات المستوطنين إلى منطقة جبل العرمة.



ودعتْ لجنة التنسيق الفصائلي في بلدة بيتا جنوب نابلس إلى الرباط والمبيت على جبل العرمة إبتداءً من مساءِ الثلاثاء لصدّ أيِ هجوم بعد دعوات أطلقتها جماعات إستيطانية لإقتحام الجبل.



وفي محاولة لمنع أهالي قرى جنوب نابلس من الدفاع عن أراضيهم المهددة بالمصادرة، إعتقلتت قوات الإحتلال عشرة مواطنين من بلدات بيتا وعورتا وأوصرين.