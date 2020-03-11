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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 10:50

فوز جو بايدن بانتخابات ميسيسيبي وميزوري التمهيدية

فوز جو بايدن بانتخابات ميسيسيبي وميزوري التمهيدية
وقالت مصادر إن استطلاعات الرأي تظهر تفوق جو بايدن على المرشح بيرني ساندرز في ولايتي ميزوري وميسيسيبي، في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

ووصلت الانتخابات الداخلية في الحزب الديمقراطي لاختيار مرشح الحزب لمنافسة الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، إلى مرحلة حرجة ولحظة حاسمة.

وتوجه الناخبون الديمقراطيون، صباح يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي)، من مراكز الاقتراع في ست ولايات أمريكية في الانتخابات التمهيدية للاختيار بين جو بايدن وبيرني ساندر، اللذين يتنافسان على الحزب للفوز برئاسة الحزب.

وتجرى المنافسات الآن في ولايات أيداهو وميشيغان وميسيسبي وميزوري ونورث داكوتا وواشنطن.

وتستمر الحملة بوتيرة متسارعة خلال الأسبوعين المقبلين حيث سيدلي نحو ألف آخرين من المندوبين بأصواتهم، بما في ذلك في اقتراع بولاية فلوريدا المتأرجحة عادة بين الديمقراطيين والجمهوريين يوم 17 مارس/ آذار.
رقم : 849673
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