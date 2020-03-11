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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 12:45

قادة عراقيون يتفقون على الابقاء على عبد المهدي

قادة عراقيون يتفقون على الابقاء على عبد المهدي
ونقل مصدر صحفي عن مصدر في التحالف إن "هادي العامري رئيس تحالف الفتح بالاضافة الى رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم عقدا اجتماعا مع رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي للتباحث بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بعد اعتذار محمد توفيق علاوي عن تأليفها".

وأضاف المصدر، أن "الاجتماع توصل إلى اتفاق مبدئي على الابقاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي لحين إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الجاري".

وكان رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قد اعلن انسحابه من تشكيل الحكومة الانتقالية بعد فشل البرلمان لمرتين في عقد جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومته.
رقم : 849694
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