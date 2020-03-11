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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 13:16

التجارة القطرية تدعو المواطنين لعدم تخزين المواد الغذائية

التجارة القطرية تدعو المواطنين لعدم تخزين المواد الغذائية
وشهدت عدة متاجر بالعاصمة الدوحة، ازدحامًا شديدًا، عقب الإعلان عن تسجيل حالات إصابة بفيروس "كورونا" الجديد في قطر.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تعمل ضمن خطة محكمة لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات والمنتجات الغذائية والتموينية في الأسواق المحلية دون انقطاع وبجودة عالية وبأسعار مناسبة، وتفي بكافة احتياجات المواطنين والمقيمين".

ودعت إلى "اختيار الوقت المناسب للتسوق، والبعد عن الازدحام، وشراء السلع والمنتجات بكميات تفي بالحاجة"، فـ"ليس هناك ما يستدعي شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة للتخزين".

وسجلت قطر ،أمس الثلاثاء، 6 حالات إصابة جديدة بالفيروس، ما رفع عدد المصابين إلى 24.
رقم : 849697
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