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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 14:54
مطار بيروت لن يقفل
و ردا على بعض الاخبار حول اقفال المطار قال الحسن طالما الرحلات قائمة المطار لن يقفل.
واضاف الحسن ،في حديث صحفي، بأن خلية الازمة ستصدر توصيات جديدة بعد الاجتماع المقرر اليوم.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
849716
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