مطار بيروت لن يقفل

و ردا على بعض الاخبار حول اقفال المطار قال الحسن طالما الرحلات قائمة المطار لن يقفل.



واضاف الحسن ،في حديث صحفي، بأن خلية الازمة ستصدر توصيات جديدة بعد الاجتماع المقرر اليوم.