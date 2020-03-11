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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 15:09

شهيد متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال جنوب نابلس

شهيد متأثراً بجروحه برصاص الاحتلال جنوب نابلس
وافاد د. طريف عاشور الناطق باسم وزارة الصحة بان عدد الاصابات حتى اللحظة وصل الى ١٧ اصابة من بيتا، ووصول حالة خطرة لطفل ١٧ عامًا مصاب برصاصة حية بالراس ووضعه حرج جدًا.

وكان أصيب اكثر من خمسين فلسطينياً على الأقل صباح اليوم الأربعاء بعد اقتحام اكثر من 40 دورية عسكرية إسرائيلية لمنطقة جبل العرمة شرق بيتا جنوب نابلس جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وافادت وزارة الصحة بانها تعاملت مع ١٣ اصابة في مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، وصلت من جبل العرمة بينها إصابة خطيرة بالرصاص الحي في الرأس ( في غرفة العمليات )، وأخرى متوسطة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ( في العناية المكثفة )، باقي الإصابات مستقرة.
رقم : 849719
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