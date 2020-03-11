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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 16:31

بيان للشيخ عيسى قاسم بشأن كورونا في البحرين

بيان للشيخ عيسى قاسم بشأن كورونا في البحرين
وهذا هونص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم
سبَقَ من أصحاب السَّماحة والفضيلة العلماء في الوطن العزيز البحرين بتوجيه المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر من انتشار وباء «كورونا» بين الأفراد والجماعات عملاً بالوظيفة الشرعيَّة مِن قبلهم ودعوا المؤمنين إلى إيقاف كافّة الفعاليات الدّينية والاجتماعيّة، وإذ حدّد بيان سماحة العلماء الثلاثة مدة لذلك فإنما هو برجاء أن يرتفع الوباء فيها. أمّا والخطر في ازدياد أو لم ينحسر فلابدّ من مواصلة هذا التوقف حتى ارتفاع الخطر حفاظاً على الأرواح التي لا يجوز بذلها إلا بإذن واضح من الشارع المقدس.

ولا يفوت نظر المؤمنين إلى أنَّ الخطر المانع من استمرار التجمعات في الحسينيات مانع وبنفس اللحاظ والقوّة من التجمع في المساجد وأي مكان من أماكن التجمع الرجالية والنسائية سواء كانت عامة أوعائلية مما يؤدي إلى نقل الوباء.

وكل ما كان له دخل في المنع من انتشار الوباء، أو في تخفيفه، وحسب ما يوصي به أصحاب الاختصاص - وكما ذكر سماحة العلماء- يؤخذ به. ولا بد من متابعة التوجيهات الصحيَّة الصادرة من جهات الاختصاص المعروفة، ومن العارفين في هذا المجال والموثوقين للغرض نفسه.

ولا بُدّ أن يضاف إلى ذلك اللجأ إلى الله عزَّ وجل، وكثرة التضرع إليه سبحانه، والدعاء بالمأثور في مثل هذا الظرف القاسي ممّا جاء عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام.

ربنا عبادك تحت يدك وفي قبضتك، فنسألك الرَّأفة بنا، وأن تعاملنا بعفوك دون عدلك.
والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عيسى أحمد قاسم
‎11مارس 2020
رقم : 849728
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