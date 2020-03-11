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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 16:47

لبنان... وفاة مريض بالعقد السادس وتسجيل 61 إصابة مثبتة

لبنان... وفاة مريض بالعقد السادس وتسجيل 61 إصابة مثبتة
“لتاريخ 11 آذار 2020 ظهرا، بلغ مجموع الحالات المثبتة 61 حالة Covid-19 مشخصة في مستشفى رفيق الحريري و9 حالات في المستشفيات الجامعية.

تتوزع الحالات كالآتي: 37% وافدة من الخارج (مصر، المملكة المتحدة، ايران، وسويسرا)، 58% من بين المخالطين للحالات المثبتة (13 من بين المخالطين لحالة وافدة من مصر، 5 من بين المخالطين لحالة وافدة من المملكة المتحدة، 5 من بين المخالطين لحالات وافدة من ايران)، بالإضافة الى 3 حالات قيد التقصي (6%).

تتوزع الحالات حسب الفئات العمرية كالآتي: 11% دون العشرين، 77% من عمر 20 الى 59 سنة، و10% من عمر 60 سنة وما فوق.

كما سجلت حالة وفاة جديدة لمريض في العقد السادس كان مصابا بمرض مزمن.
رقم : 849730
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