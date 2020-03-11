مقتل جندي روسي في حادث ببانياس غرب سوريا

وقالت مصادر نقلاً عن قائد شرطة محافظة طرطوس، أنه توفي ٣ أشخاص بينهم جندي روسي ، وأصيب ٧ آخرين بينهم جنديان روسيان في حادث اصطدام عربة عسكرية روسية بمكرو سرفيس على طريق القدموس بانياس.