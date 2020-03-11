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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 19:13
مقتل جندي روسي في حادث ببانياس غرب سوريا
وقالت مصادر نقلاً عن قائد شرطة محافظة طرطوس، أنه توفي ٣ أشخاص بينهم جندي روسي ، وأصيب ٧ آخرين بينهم جنديان روسيان في حادث اصطدام عربة عسكرية روسية بمكرو سرفيس على طريق القدموس بانياس.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
849766
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