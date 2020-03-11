الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 19:21

مجلس ‘‘الدوما‘‘ يوافق على تعديل بالدستور والسبب؟

مجلس ‘‘الدوما‘‘ يوافق على تعديل بالدستور والسبب؟
وصوت المجلس الذي يضم 450 نائبا لصالح التعديلات، في ثالث وآخر قراءة، بتأييد 383 صوتا، ولم يصوت أي نائب ضد التعديلات، فيما امتنع 43 نائبا عن التصويت، وتغيب 24 نائبا عن الجلسة.

وتهدف المقترحات الواردة في مشروع التعديلات الدستورية إلى تعزيز أسس النظام الدستوري، وحقوق وحريات الإنسان والمواطن، كما يتضمن المشروع أيضا إجراء جديدا يتعلق بالتصويت الشعبي العام في روسيا على هذه التعديلات.

وقد اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في رسالته السنوية إلى الجمعية الفدرالية (البرلمان بغرفتيه)، يوم 15 كانون الثاني/يناير الماضي، إجراء بعض التعديلات على الدستور الروسي.

ويحتاج التعديل الذي أقره مجلس الدوما اليوم إلى تأييد ثلثي أعضاء مجلس الفدرالية الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، ويمر التعديل بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية، وفي حال صدقت عليه يتم عرضه على استفتاء شعبي في شهر أبريل المقبل.
رقم : 849768
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاستغلال السياسي لوسائل الاعلام السعودية من كورونا ضد ايران
الاستغلال السياسي لوسائل الاعلام السعودية من كورونا ضد ايران
لماذا تدخلت واشنطن مجددا في اليمن وما علاقة الإمارات؟
لماذا تدخلت واشنطن مجددا في اليمن وما علاقة الإمارات؟
11 آذار 2020
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
11 آذار 2020
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
11 آذار 2020
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
11 آذار 2020
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
10 آذار 2020
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
10 آذار 2020
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
10 آذار 2020
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
10 آذار 2020
الشراكة الأمنية مع ‘‘اسرائيل‘‘ .. الوهم الزائف
الشراكة الأمنية مع ‘‘اسرائيل‘‘ .. الوهم الزائف
10 آذار 2020
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
9 آذار 2020
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
9 آذار 2020
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
9 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 1000
التجارة القطرية تدعو المواطنين لعدم تخزين المواد الغذائية
الازهر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا