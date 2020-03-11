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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 20:28
توغل 'إسرائيلي' محدود شرقي غزة
وأفادت مصادر أن 6 جرافات عسكرية "إسرائيلية" توغلت انطلاقا من بوابة ملكة العسكرية شرقي غزة، وشرعت بأعمال تجريف بمحاذاة السياج.
وتتوغل قوات الاحتلال بشكلٍ محدود في بعض المناطق شرقي القطاع وشماله، وتجرّف أراضي زراعية محاذية للسياج الأمني، بذريعة أمنية.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
849781
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