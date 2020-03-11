صنعاء: التحالف يماطل بتنفيذ اتفاق الأردن بشأن ملف الأسرى

وباتت تعقيدات جديدة تسود ملف تبادل الأسرى في اليمن، تتمثل حسب ما أعلنته لجنة شؤون الأسرى، في مماطلة قوى تحالف العدوان في تنفيذ الاتفاق الأخير الموقع بالأردن الشهر الفائت، ويشمل تبادل 1400 أسير من الجانبين بينهم سعوديون وسودانيون، لكن هذا الاتفاق بحسب طرف صنعاء مازال معلقا بسبب عدم التزام الطرف الآخر بالإجراءات المفترضة ومنها رفع قوائم الأسماء.



وتأتي هذه العراقيل الجديدة في ملف الأسرى بعد أن كان هذا الملف شهد بعض التقدم الذي أفضى إلى إطلاق سراح مئات الأسرى من الطرفين بناء على مبادرة أطلقتها صنعاء، فيما يتهم تحالف العدوان وتحديدا السعودية والإمارات وأدواءتهما بالمساعي المتكررة لإفشال هذا الملف الإنساني.



وتؤكد القوى في صنعاء سعيها الدائم لإحراز تقدم في كل اتفاقيات ستوكهولم ومنها اتفاق الأسرى، موضحة أنها سبق وأن قدمت خطوات كبيرة كإعادة الانتشار في الحديدة والالتزام بالتهدئة العسكرية رغم الخروقات المتصاعدة، داعية الأمم المتحدة ومبعوثها إلى التحرك بجدية للضغط من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات.



وفي حال استمر تعنت طرف التحالف السعودي في عرقلة إنجاح ملف الأسرى وغيرها من خطوات بناء لثقة فسيكون لهذا الأمر انعكاس سلبي على صعيد تزايد التعقيدات أمام اتفاقيات السويد وجميع جهود السلام المفترض.