منظمة الصحة العالمية: كورونا وباء عالمي

وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.



وتابع أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدّته، كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية.



من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، إن استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا لن يغير من طريقة تعاملنا مع الفيروس.



ولفت رايان إلى أن دولا أخرى ستكون في نفس وضع إيطاليا وإيران مع فيروس كورونا قريبا جدا، حيث يعرف هذان البلدان تفشيا كبيرا للفيروس.



وقالت منظمة الصحة العالمية: إن أكثر من 90 % من الإصابات بفيروس كورونا سجلت في 4 دول



وصرحت: الصين وكوريا الجنوبية تسجلان انخفاضا في الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير



وفي ما يتعلق بجهود طهران لمكافحة "كورونا" تابعت منظمة الصحة العالمية: "إيران تبذل جهدها في ما يتعلق بفيروس كورونا "