الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 20:44

منظمة الصحة العالمية: كورونا وباء عالمي

منظمة الصحة العالمية: كورونا وباء عالمي
وأضاف المدير العام للمنظمة أن عدد الحالات خارج الصين زاد بواقع 13 ضعفا خلال الأسبوعين الأخيرين.

وتابع أن منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها العميق لمستويات انتشار الفيروس وحدّته، كما أن قلقها عميق تجاه عدم اتخاذ الإجراءات الكافية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية بالمنظمة، مايك رايان، إن استخدام عبارة وباء عالمي لوصف كورونا لن يغير من طريقة تعاملنا مع الفيروس.

ولفت رايان إلى أن دولا أخرى ستكون في نفس وضع إيطاليا وإيران مع فيروس كورونا قريبا جدا، حيث يعرف هذان البلدان تفشيا كبيرا للفيروس.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن أكثر من 90 % من الإصابات بفيروس كورونا سجلت في 4 دول

وصرحت: الصين وكوريا الجنوبية تسجلان انخفاضا في الإصابات بفيروس كورونا بشكل كبير

وفي ما يتعلق بجهود طهران لمكافحة "كورونا" تابعت منظمة الصحة العالمية: "إيران تبذل جهدها في ما يتعلق بفيروس كورونا "
رقم : 849783
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الاستغلال السياسي لوسائل الاعلام السعودية من كورونا ضد ايران
الاستغلال السياسي لوسائل الاعلام السعودية من كورونا ضد ايران
لماذا تدخلت واشنطن مجددا في اليمن وما علاقة الإمارات؟
لماذا تدخلت واشنطن مجددا في اليمن وما علاقة الإمارات؟
11 آذار 2020
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
11 آذار 2020
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
11 آذار 2020
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
11 آذار 2020
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
10 آذار 2020
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
10 آذار 2020
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
10 آذار 2020
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
10 آذار 2020
الشراكة الأمنية مع ‘‘اسرائيل‘‘ .. الوهم الزائف
الشراكة الأمنية مع ‘‘اسرائيل‘‘ .. الوهم الزائف
10 آذار 2020
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
العلاقات المتينة بين ايران والعراق
9 آذار 2020
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
لعبة الوكالة الخطرة مع إيران
9 آذار 2020
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
الأونروا بعد ترامب: من وكالة للغوث إلى وكالة للحصار
9 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 1000
التجارة القطرية تدعو المواطنين لعدم تخزين المواد الغذائية
الازهر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا