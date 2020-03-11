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الأربعاء 11 آذار 2020 ساعة 21:49

الأمن العام اللبناني يصدر قراراً جديداً بشأن المقيمين السوريين!

الأمن العام اللبناني يصدر قراراً جديداً بشأن المقيمين السوريين!
وقالت المديرية العامة للأمن العام اللبناني, في بيانٍ لها, أنها “تُعلم الرعايا السوريين الذين دخلوا الى لبنان بصورة شرعية بعد تاريخ 05/01/2015 وخالفوا نظام الاقامة، عن تمديد العمل بتسوية اوضاع الراغبين منهم بالمغادرة في الدوائر والمراكز الحدودية إعتبارا من تاريخ 12/03/2020 ولمدة شهرين، دون صدور بلاغ منع دخول في حقهم، في حال تسديدهم للرسوم المتوجبة عليهم”.

وأضافت, أنه “يسمح بالمغادرة للذين يتعذر عليهم تسديد الرسوم ويصدر بلاغ منع دخول في حقهم”.

يذكر أن عدد اللاجين السوريين في لبنان تجاوز المليون لاجئ سوري وفق الإحصاءات الدولية لعم 2019
رقم : 849797
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