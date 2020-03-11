وزير الصحة السوري يكشف عن اخر تطورات فيروس كورونا

وقال الوزير إن الوزارة اتخذت منذ بداية الإعلان عن انتشار فيروس "كورونا" في الصين، الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة على المنافذ الحدودية والمطارات، للتأكد من سلامة القادمين إلى البلاد مع تجهيز مركز حجر صحي في منطقة الدوير بريف دمشق.



وأوضح نزار يازجي أن الوزارة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، جهزت مخبرا بكل المستلزمات لاختبار الحالات المشتبهة في إصابتها بالفيروس، مشيرا إلى وجود 1126 مركزا صحيا موزعا في سوريا، مجهزا لرصد الأمراض السارية.



وأشار يازجي إلى إحداث غرف عزل في مشافي الصحة ووزارة التعليم العالي وإدارة الخدمات الطبية من أجل الحالات المشتبه فيها، وتم الطلب حاليا من المشافي الخاصة إحداث غرف مماثلة، مؤكدا أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي حالة مؤكدة بفيروس "كورونا".