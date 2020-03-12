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الخميس 12 آذار 2020 ساعة 10:22

سوريا: مشفى في طرطوس يعلق على وفاة ممرضة بسبب كورونا

سوريا: مشفى في طرطوس يعلق على وفاة ممرضة بسبب كورونا
ونشرت الهيئة العامة لمشفى الباسل عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك، أنه لا صحة لما تم تداوله حول وفاة الممرضة ريما عمران بفيروس الكورونا.

وأكدت إدارة المشفى أن الممرضة ريما عمران توفيت إثر حريق نشب داخل منزلها، مشددة على أنه لا حتى الآن أية إصابة بهذا المرض في المحافظة.

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت أن نتيجة التحليل المخبري للحالة المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الموجودة بالعزل في مشفى المواساة الجامعي كانت سلبية.
في وقت أكد وزير الصحة نزار يازجي أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن أي حالة مثبتة بفيروس كورونا.
سوريا: مشفى في طرطوس يعلق على وفاة ممرضة بسبب كورونا +(صورة)
رقم : 849854
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