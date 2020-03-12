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الخميس 12 آذار 2020 ساعة 10:26

تفاصيل مهمة حول ’منخفض التنين’ الذي سيمر بالعراق

تفاصيل مهمة حول ’منخفض التنين’ الذي سيمر بالعراق
وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري أمس الاربعاء ان “ماسمي بمنخفض التنين سيمر بسبعة دول اخرها العراق وناجم عن التقاء منخفضين قادمين من البحر الأحمر والبحر المتوسط”.

وأضاف ان “المنخفض سيمر بالعراق بعد ظهر الجمعة ويكون قد ضعفت قوته لمروره بعدة دول”، مشيرا الى ان “ العراق سيمر بجو غائم مصحوب بزخات امطار خفيفة الى متوسطة تضرب الأقسام الغربية للمناطق الغربية والوسطى والشمالية”.

وأوضح ان “زخات المطر تستمر الى نهر وليل السبت وتصل الى بعض المحافظات الجنوبية وتستمر مصحوبة بعواصف رعدية متوسطة الى متوسطة الشدة في ديالى وشرقي بغداد واربيل والسليمانية”.

وأفاد ان “العواصف الرعدية سترافقها رياح معتدلة السرعة تستمر حتى صباح الاحد وتنحسر ليلا متسببة بتصاعد الغبار ومن ثم يعاود الطقس طبيعته صباح الاثنين”.

وتابع ان تسمية التنين اطلقت عليه في مصر تسمية محلية ولا وجود لاسم علمي لهذا المنخفض”.
رقم : 849856
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