شکری یبحث الأزمة الليبية والأحداث الفلسطينية في بروكسل وباريس

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد حافظ، إن شكري توجه، مساء أمس، إلى بروكسل، حيث من المقرر أن يعقد لقاءات مع عدد من القادة الجدد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي "لبحث تطورات علاقات التعاون وسُبل تعزيز أوجه الشراكة القائمة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات".



أما في باريس، فقال المتحدث إنه من المقرر أن يتناول شكري، في لقاءاته مع كبار المسؤولين الفرنسيين، "آليات دفع العلاقات المصرية الفرنسية وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية".



وأشار حافظ أن شكري "سيستعرض خلال لقاءاته المختلفة رؤية مصر إزاء سائر الملفات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، إضافة إلى الموضوعات المتعلقة بالإرهاب والهجرة غير الشرعية، وآخر مستجدات ملف سد النهضة".