الصين: ذروة تفشي فيروس كورونا انتهت

أضاف فنغ: "في الوقت الحاضر، باستثناء ووهان، في جميع مدن مقاطعة هوبي، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة في هذا الأسبوع. وتم الكشف عن سبع حالات جديدة خارج مقاطعة هوبي".



وتابع: "تشير هذه البيانات إلى أن ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين قد انتهت".