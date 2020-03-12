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الخميس 12 آذار 2020 ساعة 12:22

تحالف الفتح يكشف عن اتفاق لانتخاب رئيس الوزراء في العراق

تحالف الفتح يكشف عن اتفاق لانتخاب رئيس الوزراء في العراق
وقال الأسدي في تصريحات متلفزة، إن “موضوع اختيار رئيس الوزراء القادم سيحسم قبل انتهاء المدة الدستورية”.

وأضاف أن “الكتلة الاكبر موجودة لكنها جوبهت بالمخالفات الدستورية وتم الاتفاق على عدم ترشيح أيا من قادة الصف الاول الشيعي لرئاسة الوزراء”، مبيناً ان “المرحلة تحتاج لسياسي مستقل غير حزبي قوي يستطيع التعامل مع المتناقضات”.

وفيما يخص اعتذار علاوي عن التكليف، أكد الأسدي أن “الرفض السني لعلاوي لم يكن مؤثر لو اتفق الشيعة على تمريره، لكن كانت هناك خلافات داخل الكتل الشيعية”.

من جهة أخرى بين الأسدي أن “العلاقة بين زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري قوية جدا وليس هنالك زعل بينهم”.
رقم : 849872
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