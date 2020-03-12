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الخميس 12 آذار 2020 ساعة 12:30

الجزائر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

الجزائر تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
ونقلت الإذاعة الرسمية الجزائرية بيان وزارة الصحة وجاء فيه: " أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أنه تم تسجيل خمس حالات جديدة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، بما في ذلك حالة وفاة في الجزائر ليصل مجموع الحالات المسجلة إلى أربعة وعشرين حالة مؤكدة".

وأضاف البيان أن الأمر يتعلق بحالتين أقامتا في فرنسا إحداها تتواجد حاليا بالمستشفى في ولاية سوق أهراس والأخرى في ولاية تيزي وزو وثلاث في ولاية البليدة.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت في وقت سابق تأجيل كل التجمعات الرياضية الدولية وقالت إن الأحداث الرياضية المحلية ستقام في صالات مغطاة.
رقم : 849876
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