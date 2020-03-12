مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني بهجوم التاجي الصاروخي

وقال المسؤولان للوكالة إن المعلومات الأولية حول حصيلة ضحايا الهجوم، تفيد بمقتل عسكريين أمريكيين اثنين وبريطاني وإصابة 12 عنصرا آخرين، لكنهما لفتا إلى أن هذه المعطيات قد تتغير لاحقا.



وفي وقت سابق من الأربعاء أكد التحالف الامریکی، في بيان، "سقوط أكثر من 15 قذيفة داخل معسكر التاجي في العراق عند الساعة 19:35 بالتوقيت المحلي".



وأشار البيان إلى أن التحالف، الذي تنتشر قوات له في المعسكر، يعمل على تقدير الأضرار جراء العملية.



من جانبها، تحدثت خلية الإعلام الأمني العراقية عن سقوط 10 صواريخ من نوع "كاتيوشا" على المعسكر، قائلة إن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر.