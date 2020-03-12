الصفحة الرئيسية
0
الخميس 12 آذار 2020 ساعة 12:43

مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني بهجوم التاجي الصاروخي

مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني بهجوم التاجي الصاروخي
وقال المسؤولان للوكالة إن المعلومات الأولية حول حصيلة ضحايا الهجوم، تفيد بمقتل عسكريين أمريكيين اثنين وبريطاني وإصابة 12 عنصرا آخرين، لكنهما لفتا إلى أن هذه المعطيات قد تتغير لاحقا.

وفي وقت سابق من الأربعاء أكد التحالف الامریکی، في بيان، "سقوط أكثر من 15 قذيفة داخل معسكر التاجي في العراق عند الساعة 19:35 بالتوقيت المحلي".

وأشار البيان إلى أن التحالف، الذي تنتشر قوات له في المعسكر، يعمل على تقدير الأضرار جراء العملية.

من جانبها، تحدثت خلية الإعلام الأمني العراقية عن سقوط 10 صواريخ من نوع "كاتيوشا" على المعسكر، قائلة إن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر.
رقم : 849881
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
'كورونا' لبنان بين الوطني والسياسي
اتفاقيات السويد.. تصاعد الخروقات وملامح الانهيار
اتفاقيات السويد.. تصاعد الخروقات وملامح الانهيار
12 آذار 2020
تايمز: بن سلمان نفذ
تايمز: بن سلمان نفذ 'انقلاب قصر' وشن حرب نفط كارثية
12 آذار 2020
ماذا سيعمل خصوم "نتنياهو" لمنعه من الوصول لرئاسة الوزراء؟
ماذا سيعمل خصوم "نتنياهو" لمنعه من الوصول لرئاسة الوزراء؟
12 آذار 2020
الاستغلال السياسي لوسائل الاعلام السعودية من كورونا ضد ايران
الاستغلال السياسي لوسائل الاعلام السعودية من كورونا ضد ايران
11 آذار 2020
لماذا تدخلت واشنطن مجددا في اليمن وما علاقة الإمارات؟
لماذا تدخلت واشنطن مجددا في اليمن وما علاقة الإمارات؟
11 آذار 2020
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
11 آذار 2020
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
اتفاق موسكو واستمرار الاشتباك على مسافة صفر في ادلب
11 آذار 2020
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
استراتيجية الكرملن النفطية.. هل هي بداية لحرب نفطية ؟
11 آذار 2020
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
حرب طائفية قذرة ضد القطيف بحجة كورونا
10 آذار 2020
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
منح لقب شهيد لمتوفي الكوادر الطبية المكافحة لكورونا
10 آذار 2020
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
‘مصاص الدماء’ السعودي ينقض على روسيا ‘خصم امريكا’!
10 آذار 2020
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
ثلاثة سيناريوهات حول اعتقال الأمراء السعوديين
10 آذار 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
روحاني يستعرض إجراءات الحكومة حول مكافحة كورونا
إصابة وزيرة الصحة البريطانية بفيروس كورونا
ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 1000
التجارة القطرية تدعو المواطنين لعدم تخزين المواد الغذائية
الازهر يحدد ضوابط تنظيمية لمواجهة كورونا