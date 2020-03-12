مصر تتخذ إجراءات احترازية لمواجهة موجة الطقس السيئ

وقالت مصادر إن الإدارة العامة للمرور عززت الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وذلك في ضوء تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر واستمرار هطول الأمطار ورياح محملة بالأتربة.



ولفتت إلى أن الإدارة العامة للمرور دفعت بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث والدراجات البخارية والأوناش، وسيارات الدفع الرباعي على الطرق.



وأوضحت أنه يجري التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أولا بأول، عن حالة الطرق.



وقالت الصحيفة إن الأجهزة المختصة دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، في ظل الأجواء الحالية.