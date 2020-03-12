عدد مصابي كورونا في الكيان ‘‘الاسرائيلي‘‘ بلغ 100 شخص

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيلها ثلاث حالات إصابة جديدة دون الكشف عن تفاصيلها.



كما سجلت لحد الآن 30 حالة إصابة أخرى في الضفة الغربية المحتلة.



في غضون ذلك، قررت حكومة الإحتلال الاستمرار في تشديد الإجراءات الاحترازية الرامية إلى منع تفشي الوباء، حيث تم حظر تجمهر أكثر من مائة شخص في مكان مغلق واحد ومنع الصهاينة من زيارة المستشفيات دون حاجة.



كما قررت الحكومة انتظام التعليم في رياض الأطفال والمدارس كالمعتاد، مع احتمال تعطيل الدراسة في مؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى مواصلة تشغيل المواصلات العامة على شكلها الحالي.



ووصف مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، أثناء مؤتمر صحفي عقد مساء أمس مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الصحة يعقوف ليتسمان، فيروس كورونا بأنه تحد قومي، مضيفا أن الأمل معقود على تقليص تفشي المرض في الكيان قدر الإمكان.



في الوقت نفسه، أكد فرع السفارة الأمريكية في تل أبيب وضع عدد من موظفيه قيد الحجر الصحي، بعد أن تبين أن شخصا تم اكتشاف إصابته بكورونا لاحقا زار فرع السفارة قبل أسبوع.